بجاية: توقيف مترشح متلبس بالغش في إمتحان شهادة البكالوريا

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري الثاني التابعة لأمن ولاية بجاية من توقيف وتقديم أمام الجهات القضائية المختصة ممتحن يبلغ من العمر 50 سنة تورط في قضية الغش في إمتحان شهادة البكالوريا لسنة 2023.

وقائع القضية جاءت بعد تلقي مصالح الشرطة إتصال هاتفي من رئيس مركز إجراء إمتحانات الباكالوريا بمدينة بجاية مفاده وجود حالة غش من طرف مترشح من فئة الأحرار لإمتحانات شهادة الباكالوريا المقامة على مستوى مركز إمتحان بمدينة بجاية.

أين ضبط بحوزته قصاصات ورقية أثناء الإختبار فور ذلك تنقلت مصالح الشرطة إلى عين المكان وتم تحويل المشتبه فيه إلى مركز الشرطة و إنجاز ملف جزائي ضده لأجل قضية تسريب مواضيع وأجوبة الإمتحانات النهائية للتعليم الثانوي.

وتم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة. وبعد إجراء المثول الفوري صدر حكم قضي بإدانته وعقابة 6 أشهر حبسا نافذا و 50.000 دج غرامة نافذة مع مصادرة المحجوزات.