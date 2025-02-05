بجاية: توقيف متسببي أعمال الشغب عقب مباراة أقبو وإتحاد العاصمة

تمكنت عناصر فرقة مكافحة الجريمة الكبرى التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بجاية. من توقيف 16 شخصا في مقتبل العمر تتراوح أعمارهم بين 16 و 26 سنة من بينهم 04 قصر.

ويتابع الموقوفين في قضية التجمهر المسلّح الذي من شأنه الإخلال بالهدوء العمومي و التعدي على رجال القوة العمومية. و رشق وسائل التدخل و وسائل المصالح المكلفة بالأمن بمناسبة تظاهرة رياضية.

تفاصيل القضية جاءت عقب انتهاء اللقاء الكروي الذي جمع بين فريقي أولمبيك أقبو و إتحاد العاصمة في إطار البطولة الوطنية المحترفة القسم الأول لكرة القدم. والتي كانت نتيجتها سلبية صفر مقابل صفر. أين قام بعض الأنصار المشاغبين بالتسبب في غلق حركة المرور بالمتاريس و رشق رجال الشرطة بالحجارة. مما تسبب في تخريب الممتلكات العامة و الخاصة والإخلال بالنظام العام والسكينة العمومية. بالإضافة كذلك إلى إصابة بعض من رجال الشرطة أثناء عملية التدخل لحفظ النظام العام ببجاية.

و قد تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم لأجل قضية التجمهر المسلّح و الإخلال بالنظام العام. و تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.

وبعد جلسة المثول الفوري صدر ضد 7 مشتبه فيهم عقوبة عام حبسا نافذا دون الإيداع. و غرامة مالية قدرها 100000 دج في حين تم إخلاء سبيل باقي المشتبه فيهم.

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