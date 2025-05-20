بجاية: توقيف متورطين حولوا إغتيال شخص بمسدس بعد إستلامهم 500 مليون

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بجاية من تفكيك جماعة إجرامية تتكون من 04 أشخاص. تورطت في جناية محاولة الإغتيال بإستعمال سلاح ناري مع حجز مسدسين آليين وذخيرة حية. والدراجة النارية المستعملة في عملية محاولة الإغتيال.

هذه العملية جاءت بعد التحقيق المفتوح من قبل فرقة مكافحة الجرائم الكبرى التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بجاية. بخصوص تعرض شخص لمحاولة الإغتيال بإستعمال سلاح ناري من طرف مجهولين كانا على متن دراجة نارية بحي إديمكو بمدينة بجاية،

وبعد توقيف أحد المشتبه فيهم في قضية جناية إستيراد المخدرات والمؤثرات العقلية رفقة أشخاص آخرين تبين تورطه في قضية محاولة الإغتيال من خلال توفير السلاح الناري لمشتبه فيهما آخرين اللذان نفذا العملية وبتحريض من المشتبه فيه الرئيسي المتواجد خارج الوطن. الذي سلم لهم مبلغ مالي قدره 500 مليون سنتيم مقابل تنفيذ المهمة.

التحقيق المعمق في القضية الذي تم تحت إشراف النيابة المختصة، أسفر عن توقيف 3 أشخاص آخرين ينتمون إلى ذات الشبكة الإجرامية. مع ضبط وحجز السلاح الناري (المسدس) المستعمل في محاولة الإغتيال، وكذا سلاح ناري ثاني. بالإضافة كذلك إلى كمية من الذخيرة الحية خاصة بالمسدسين السالفي الذكر. كانوا مخبأين داخل كيس بلاستيكي تحت شجرة بجوار مسكن أحد المشتبه فيهم.

كما تم حجز الدراجة النارية المستعملة من قبل المشتبه فيهما في التنقل أثناء وبعد إرتكاب الجريمة. وتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة عن قضية جناية محاولة الإغتيال بإستعمال سلاح ناري، أين صدر في حقهم أمر إيداع.