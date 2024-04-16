بجاية: توقيف مرتكب جريمة قتل عشية عيد الفطر بحي الكاليتوس بأميزور

تمكنت عناصر الشرطة لأمن دائرة أميزور التابعة لأمن ولاية بجاية من توقيف مرتكب جريمة القتل بمدينة أميزور البالغ من العمر 57 سنة.

تفاصيل العملية جاءت بعد تلقي مصالح الشرطة مكالمة هاتفية على الرقم الأخضر للأمن الوطني مفاده وقوع جريمة قتل بحي السكنات الاجتماعية الجديدة بالكاليتوس بمدينة أميزور، راح ضحيتها شخص بالغ من العمر 45 سنة، فور ذلك مصالح الشرطة و بعد أخذ جميع الاحتياطات اللازمة تنقلت إلى عين المكان رفقة عناصر الشرطة العلمية.

أين تم معاينة تواجد شخص من جنس ذكر ملقى أرضا و جسمه ملطخ بالدماء ، و على جناح السرعة تم نقله من طرف عناصر الحماية المدنية إلى المستشفى المحلي غير أنه فارق الحياة قبل وصوله إلى المستشفى، بعد التحقيق تبين بأن الجاني فور إرتكابه لجريمة القتل و الذي طعن الضحية بثلاث طعنات قاتلة بواسطة سكين على مستوى أسفل الصدر فر نحو وجهة مجهولة تاركا الضحية يتخبط في دمائه، و بعد التحقيق تم تحديد هوية المشتبه فيه المعروف لدى مصالح الشرطة، كما أثبت التحقيق أن سبب الخلاف يعود إلى مشاكل و خلافات عائلية سابقة بينهما حيث سبق لهما المشاجرة عدة مرات لنفس السبب. بعد تكثيف الأبحاث و التحريات و استغلال الوسائل العلمية الحديثة تم تحديد مكان تواجد و إختباء المشتبه فيه ببلدية مجاورة و توقيفه في وقت قياسي بعد ساعتين من ارتكابه للجريمة مع استرجاع أداة ارتكاب الجريمة و المتمثلة في سلاح أبيض محظور سكين من الحجم الكبير. و قد تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيه لأجل جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار و تم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة أين صدر ضده أمر إيداع.