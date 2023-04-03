بجاية: توقيف مزور لوحة ترقيم مركبة لأغراض إجرامية

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية التابعة للأمن الحضري الثالث بأمن ولاية بجاية من توقيف سائق مركبة يبلغ من العمر 24 سنة تورط في قضية تزوير لوحة ترقيم مركبة.

تفاصيل العملية جاءت أثناء قيام عناصر الشرطة العاملة في الميدان بدوريات ليلية بقطاع الإختصاص وبوصولهم إلى حي 200 مسكن. إحدادن ببجاية تم توقيف مركبة من نوع أودي تحمل ترقيم أجنبي.

وبعد الطلب من السائق تقديم وثائق سير المركبة رفض الإمتثال وفر هاربا على متن المركبة. ليتم توقيفه بحي لاصيفا من طرف قوات الشرطة العاملة بالميدان.

وقد تبين بأن لوحة الترقيم الأصلية تحمل ترقيم ولاية بجاية وقام المشتبه فيه بتغييرها لأغراض إجرامية.

وقد أنجز ملف جزائي ضد المشتبه فيه لأجل قضية وضع للسير مركبة بلوحة تسجيل أوعلامة غير مطابقة ومزورة. وتم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة وبعد جلسة المثول الفوري صدر ضده عقوبة عام حبس نافذ مع أمر إيداع.