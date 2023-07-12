بجاية: توقيف مسافر متورط في تهريب 300 قرص مهلوس

تمكنت عناصر الشرطة التابعة للأمن الحضري الأول بأمن ولاية بجاية من توقيف مهاجر قادما من فرنسا يبلغ من العمر 51 سنة تورط في قضية حيازة مؤثرات عقلية بطريقة غير مشروعة.

وجاءت تفاصيل العملية بعد تمكن عناصر فرقة شرطة الحدود البحرية بميناء بجاية من توقيف مسافر جزائري عائدا من فرنسا على متن باخرة لنقل المسافرين.

وبعد عملية الفحص ضبط داخل أمتعته على كيس من الدواء يحتوي على أدوية متنوعة من بينها 300 قرص من المؤثرات العقلية المشتبه فيه قدم وصفات طبية لا تنطبق مع الأدوية المحجوزة.

بحيث لا يحوز على أية وصفة طبية تسمح له بإستيراد تلك الكمية وهذا النوع من الدواء.

وقد أنجز ملف جزائي ضد المشتبه فيه لأجل قضية التهريب بإستعمال وسيلة نقل حيازة مؤثرات عقلية وعرضها للبيع بطريقة غير مشروعة وتم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة أين صدر ضده أمر إيداع.