بجاية: توقيف 15 شخصا شكّلوا عصابة أحياء وزرعوا الرعب بأقبو

تمكنت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية التابعة لأمن دائرة أقبو ببجاية من توقيف 15 شخصا. من بينهم 03 قصر تتراوح أعمارهم بين 16 و 43 سنة. ينشطون ضمن عصابة أحياء زرعت الرعب وسط السكان.

تفاصيل العملية النوعية، جاءت بعـد تلقي مصالح الشرطة بأمن دائرة أقبو على الساعة 18:50 دقيقة مساءا نداء على الرقم الأخضر للأمن الوطني 1548. مفاده نشوب شجار عنيف بين مجموعة من الأشحاص بحي آيت سعيد 02 أقبو. مستعملين مختلف الأسلحة البيضاء المتمثلة في الحجارة و الألواح الخشبية والعصي، محدثين هلع وخوف لدى السكان.

عناصر الشرطة وبعد اتخاذ جميع التدابير الأمنية اللازمة، قامت بالتدخل ومداهمة المكان، أين تمكنت من توقيف 04 أشخاص مع حجز الأسلحة البيضاء المستعملة في عملية الشجار. المتمثلة في الحجارة والألواح الخشبية المختلفة والعصي.

الفرقة المحققة وبعد تنشيط عنصر الاستعلام وتكثيف الأبحاث والتحريات، تمكنت من تحديد هوية باقي المشتبه فيهم وتوقيف 11 فرد آخرين. وقد أسفر الشجار على إصابة العديد من أفراد العصابة، بالإضافة إلى شخصين آخرين أحدهما يبلغ من العمر 70 سنة، تعرضا لإصابات متفاوتة نتيجة إصابتهما بالحجارة عندما كانا داخل مقر إقامتهما.

و قد أنجز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم، وتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة. وبعد جلسة المثول الفوري صُدر ضد الثلاثة المشتبه فيهم القصّر رقابة قضائية. في حين باقي المشتبه فيهم صدر في حقهم أمر إيداع.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور