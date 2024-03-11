بجاية.. توقيف 16 شخصا يحترفون متاجرة الكوكايين والإكستازي

تمكنت عناصر فرقة البحث والتدخل (BRI) التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بجاية، من تفكيك جماعة إجرامية تتكون من 16 شخص تحترف المتاجرة بالمخدرات الصلبة (الكوكايين – إكستازي).

ومعظم الموقوفين مسبوقين قضائيا تتراوح أعمارهم بين 20 و 40 سنة، يحترفون المتاجرة بالمخدرات الصلبة (الكوكايين – إكستازي). بإقليم ولاية بجاية. كما تم حجز 30 غرام كوكايين و 572 من الحبوب المهلوسة و 07 غرام كيف معالج. بالإضافة إلى مركبة تستعمل في عملية الترويج.

تفاصيل العملية جاءت بعد إستغلال معلومات واردة إلى عناصر الفرقة مفادها وجود جماعة إجرامية من المسبوقين قضائيا. مختصة في نقل المخدرات من الولايات الشرقية والجنوبية من الوطن قصد بيعها وترويجها بإقليم ولاية بجاية.

التحريات الميدانية و التقنية مكنت من تحديد هوية بعض عناصر الشبكة أين تبين تنقلهم إلى إحدى الولايات الغربية. على متن مركبة من نوع كيا قصد إدخال كمية من المخدرات وبعد تتبع مسار تنقل المشتبه فيهم. تم وضع خطة محكمة من خلالها تم وضع تشكيلات أمنية موزعة بكل المسالك المحتمل مرورهم بها. ليتم في حدود الساعة منتصف الليل رصد المركبة المشبوهة و على متنها 03 أشخاص وتوقيفها بمدخل مدينة تيشي.

بالتفتيش الدقيق للمركبة تم ضبط وحجز كمية من المخدرات الصلبة من نوع الكوكايين يقدر وزنها بـ 30 غرام و 545 حبة إكستازي. وقطع من الكيف المعالج بوزن 07 غرام.

التحريات و التحقيقات التي باشرتها الفرقة أفضت إلى التعرف على باقي أفراد الشبكة و تحديد هوياتهم. وتوقيف 05 منهم مع حجز 18 قرص مهلوس من نوع بريغابالين، فيما بقي 08 مشتبه فيهم آخرين في حالة فرار محل بحث.

بعد نهاية التحقيق أنجز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم لأجل قضية تكوين جمعية أشرار، حيازة المخدرات الصلبة (كوكايين – أكستازي). الشراء، النقل، قصد إعادة بيعها بطريقة غير مشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة، بإستعمال وسيلة نقل مهيأة خصيصا لهذا الغرض، وتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة أين صدر ضدهم أمر إيداع، فيما بقي المشتبه فيهم الفارين محل بحث في حالة فرار.

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