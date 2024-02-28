بجاية: توقيف 3 طالبات تورطن في السرقة داخل الإقامات الجامعية

تمكنت عناصر الشرطة التابعة للأمن الحضري الثامن بأمن ولاية بجاية من توقيف 03 طالبات يقمن بأحد الإقامات الجامعية بمدينة بجاية. تورطن في السرقة من داخل غرف بذات الإقامة.

تفاصيل العملية جاءت بعد تعرض غرفة تقيم فيها طالبتين جامعيتين للسرقة من طرف مجهولين. أين إستولى الفاعلون على جميع أغراضهما من ملابس وأجهزة كهرومنزلية و أواني الطبخ.

الفرقة المحققة وبعد تسجيل شكوى الضحيتين باشرت عمليات بحث وتحري واسعة وبالتنسيق مع مسؤولي وأعوان الأمن والوقاية بذات الإقامة. تم التوصل إلى تحديد هوية الفاعلات وتوقيفهن وهن 03 طالبات جامعيات يقمن بنفس الإقامة.

كما تم إسترجاع جميع الأغراض المسروقة من الغرفة محل السرقة، ليتم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيهن لأجل قضية السرقة بتوافر ظرفي الليل و الكسر والتعدد. و تم تقديمهن أمام الجهات القضائية المختصة. أين إستفدن من إستدعاء مباشر لجلسة المحاكمة.