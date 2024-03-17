بجاية: توقيف 3 لصوص يحترفون سرقة الدراجات النارية بالقصر

تمكنت عناصر الشرطة التابعة لأمن دائرة القصر ببجاية من وضع حد لجماعة أشرار مسبوقين قضائيا تتكون من ثلاثة أشخاص يتزعمهم المكنى ” المجرم ” تتراوح أعمارهم بين 27 و 28 سنة يحترفون سرقة الدراجات النارية.

تفاصيل العملية جاءت بعد قيام عناصر الشرطة على الساعة الرابعة صباحا بدوريات راكبة بقطاع الإختصاص. وبوصولهم إلى حي 162 مسكن ببرشيش بالقصر لفت إنتباههم شاحنة صغيرة من نوع DFSK. متوقفة بين العمارات وأضوائها مشتعلة ومحملة بثلاثة دراجات نارية.

المشتبه فيهم وبمجرد مشاهدتهم لمركبة الشرطة لاذوا بالفرار على متن المركبة بإتجاه الطريق الوطني رقم 12. تاركين دراجة رابعة بعين المكان بحوزة مشتبه فيه آخر لم يتمكنوا من تحميلها. هذا الأخير تم توقيفه بعدما أبدى مقاومة شديدة لعناصر الشرطة مهددا أياهم بسكين. وقد ضبط بحوزته على 04 أمشاط من المؤثرات العقلية بمجموع 59 قرص مهلوس من نوع بريغابالين بالإضافة إلى مجموعة من مفككات البراغي.

وبتتبع مسار المركبة التي لاذت بالفرار والمحملة بالدراجات النارية الثلاثة. تم إسترجاع دراجة نارية تعرضت للتحطيم الجزئي نتيجة سقوطها من الشاحنة عند الفرار.

توقيف أفراد الشبكة وزعيمها المكنى ” المجرم “

الفرقة المحققة وبعد بحث وتحريات واسعة تمكنت من تحديد هوية باقي أفراد الشبكة وتوقيفهم. والتي يتزعمها المقيم ببلدية واد غير ببجاية، كما تمكنت من إسترجاع الدراجتين الناريتين محل السرقة. والتي قام المشتبه فيهم بإخفائهما داخل الأحراش بقرية واد غير ببجاية.

خلال العملية تم إسترجاع الشاحنة المستعملة في عملية السرقة. كما بين التحقيق بأن المشتبه فيهم قبل شروعهم في سرقة الدراجات النارية قاموا بتخريب حافلة لنقل المسافرين كانت مركونة بنفس الحي. وقاموا بسرقة مبلغ مالي وهاتف نقال كانا بداخلها.

وقد أنجز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم لأجل قضية تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لإرتكاب جنح سرقة الدراجات النارية مع توفر ظروف الليل. التعدد و إستحضار مركبة، مع السرقة بالكسر من داخل مركبة مع العود، حيازة المؤثرات العقلية قصد إعادة بيعها بطريقة غير مشروعة. وتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة أين صدر في حقهم أمر إيداع.

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