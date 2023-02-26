بجاية: توقيف 5 أشخاص وحجز 3900 كبسولة مهلوسات بخراطة

تمكنت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية خراطة التابعة لأمن ولاية بجاية في عملية نوعية. من توقيف جماعة أشرار تتكون من 05 أشخاص مسبوقين قضائيا.

وتتراوح أعمار أفراد الشبكة ما بين 30 و 44 سنة ينحدرون من ولاية شرقية تمتهن المتاجرة بالمؤثرات العقلية بإقليم ولاية بجاية.

تفاصيل العملية جاءت بعد إستغلال معلومات واردة إلى الفرقة مفادها محاولة جماعة إجرامية منظمة قادمة من إحدى الولايات الشرقية. من إدخال كمية معتبرة من المؤثرات العقلية وترويجها بإقليم ولاية بجاية.

على إثر هذه المعلومات تم تكثيف الأبحاث والتحريات مع وضع خطة محكمة من خلالها تم توقيف مركبة مشتبه فيها وعلى متنها شخصين. وبعد إخضاع المشتبه فيهما والمركبة إلى التفتيش الأمني الدقيق تم ضبط كمية معتبرة من المؤثرات العقلية. مخبأة بإحكام داخل العجلة الإحتياطية للمركبة تقدر بـ 260 مشط بمجموع 3900 كبسولة مهلوسة من نوع بريغابالين.

وبعد التحقيق مع المشتبه فيهما تم تحديد هوية باقي أفراد الشبكة وتوقيف مشتبه فيه آخر مقيم بولاية بجاية. كما أنجز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم لأجل قضية جناية حيازة وعرض والسمسرة في المخدرات بطريقة غير مشروعة عن طريق جماعة إجرامية منظمة. وتهريب مواد صدلانية.

كما تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة أين صدر في حقهم أمر إيداع. في حين تبقى الأبحاث جارية لتوقيف مشتبه فيهما آخرين متورطين في القضية متواجدين في حالة فرار.

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