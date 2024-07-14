بجاية: توقيف 6 أشخاص يستغلون مساحات عمومية كحظائر لركن المركبات دون رخصة

أوقفت عناصر الأمن الحضري الأول التابع لأمن ولاية بجاية بعد تنظيم مداهمات أمنية بقطاع الإختصاص 6 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 25 و 44 سنة تورطوا في قضية ممارسة نشاط تجاري غير مرخص يتمثل في استغلال مساحات عمومية لركن المركبات بدون رخصة من الجهات الإدارية المختصة .

حيث كانوا يوهمون أصحاب المركبات بحيازتهم على رخص إستغلال حظائر لركن السيارات مقابل حصولهم على مبالغ مالية متفاوتة. خلال عملية توقيف المشتبه فيهم تم حجز مبالغ مالية كانت بحوزتهم بالإضافة إلى عدد من التذاكر. و قد تم إنجاز ملفات جزائية ضد المشتبه فيهم لأجل قضايا إستغلال مساحات عمومية كموقف للسيارات بدون رخصة من الجهات الإدارية المختصة وتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة. أين صدر ضد مشتبه فيه عقوبة عام (01) حبس نافذ وغرامة مالية قدرها 50000 دج، فيما تم إستدعاء مشتبه فيه آخر لجلسة المحاكة. أما بقية المشتبه فيهم فقد صدر ضدهم عقوبة 06 أشهر حبس نافذة وغرامة مالية قدرها 50000 دج.

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