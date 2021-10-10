بجاية: جامعة عبد الرحمان ميرة تحتضن ملتقى وطني للكتاب الأمازيغي

تحتضن جامعة عبد الرحمان ميرة لبجاية، الطبعة الأولى من ملتقى وطني للكتاب الأمازيغي الذي يتزامن مع الدخول الجامعي الجديد.

ملتقى الكتاب الأمازيغي سيكون بداية من 11 أكتوبر من السنة الجارية ويتواصل لثلاثة أيام بعرض مختلف المؤلفات الأدبية الناطقة بالأمازيغية.

بإلإضافة الى لقاءات إثراء ونقاش بين الكتاب والأساتذة والباحثين.

وتشرف على هذه التظاهرة الأدبية والثقافية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالشراكة مع المحافظة السامية للأمازيغية.