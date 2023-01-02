بجاية.. جريحان في إصطدام حافلة بشاحنة بطريق أنفاق خراطة

تسبب حادث مرور خطير وقع ،مغرب اليوم الإثنين، داخل طريق أنفاق خراطة بالطريق الوطني رقم 9 في إصابة شخصين بجروح خفيفة حسب تأكيد الحماية المدنية للنهار اونلاين.

الحادث وقع بالنفق الأول نجم عن إصطدام بين حافلة لنقل المسافرين من نوع طيوطا وشاحنة.

هذا و قبل هذا الحادث لحظات وقع مرور أخر إثر إصطدام سيارتين لحسن الحظ لم يخلف خسائر في الأرواح البشرية.

للأشارة ان محور طريق أنفاق خراطة يعد نقطة سوداء أودى بحياة عديد الأشخاص نتيجة الحوادث المتكررة بسبب التجاوز الخطير داخل النفق و رداءة الإنارة مشكل يعيق الرؤية أمام السائقين.