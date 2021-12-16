بجاية: حجز أزيد من 100 ألف كيس من الشمة المقلدة جاهزة للتسويق

تمكنت مصالح أمن ولاية بجاية خلال عملية نوعية أطرها عناصر الفرقة الإقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بجاية من حجز كميات معتبرة من مادة الشمة المقلدة المعلبة الجاهزة للتسويق تقدر بـ 100630 كيس و389 لفة من فيلم بلاستيكي موجه لتوظيب هذا المنتوج.

العملية جاءت عقب إستغلال معلومة مفادها قيام أحد الأشخاص بإستئجار مرآب متواجد بالقرب من مدينة بجاية، لإستعماله لتخزين وتعبئة مادة التبغ (الشمة) المقلدة. عمليات تفتيش مرآب المشتبه فيه التي تمت تحت إشراف السلطات القضائية المختصة.

مكنت من حجز كميات معتبرة من مادة التبغ تقدر بـ 26110 وحدة من مختلف العلامات التجارية و389 لفة. وبتكثيف التحريات تم تحديد مرآب ثاني مجاور للأول يحتوي على كمية أخرى من مادة التبغ.

أين تم ضبط بداخله 74520 وحدة من مختلف الأنواع. كما تم ضبط وحجز بنفس المرآب على كمية من الشماريخ من الحجم الكبير مخبأة لغرض بيعها بالتجزئة لإستعمالها في مختلف المناسبات.

خلال العملية تم توقيف ثلاثة مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم بين 29 و47 سنة، أحدهم مسبوق قضائيا. بعد إستكمال كافة الإجراءات أعدت الضبطية القضائية ملفا جزائيا ضد المتورطين في القضية. عن تهمة الغش والتهرب الضريبي، محاولة خداع المستهلك بمكونات المنتوج، ممارسة نشاط تجاري قار دون القيد في السجل التجاري، إنعدام الفوترة، تقليد علامة تجارية، عرض مفرقعات للبيع، وتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة أين صدر في حقهم امر إيداع.

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تمكنت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالشلف، من حجز 59150 كيس شمة مقلدة. وجاءت هذه العملية، في إطار محاربة التجار غير الشرعيين ومكافحة الغش التجاري وتقليد السلع.

وحسب بيان لذات المصلحة، تمكنت فصيلة الابحاث للدرك الوطني بالشلف من حجز أزيد من 59150 كيس شمة مقلدة من مختلف الأنواع مصنوعة بطريقة غير قانونية، قصد بيعها و ترويجها في الأسواق المحلية.

كما جاءت هذه العملية النوعية، إثر الاستغلال الجيد لمعلومات واردة لذات الفصيلة، مفادها وجود شخص يحوز على كمية معتبرة من مادة التبغ بطريقة غير قانونية بمستودع داخل منزل.

ليتم على الفور التنقل إلى عين المكان وبعد التفتيش الجيد تم ضبط وحجز كمية معتبرة من مادة الشمة.

كما قدرت كمية المحجوزات، بــ 59150 كيس شمة مقلدة، والتي كانت جاهزة للتداول بالأسواق والمحلات التجارية.

هذا وفتحت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالشلف، تحقيقا معمقا لمعرفة ملابسات القضية وتحديد أفراد الشبكة.

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تمكنت فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الأغواط، من توقيف شخص وحجز 11460 كبسولة من المؤثرات العقلية.

كما جاءت هذه العملية، بناءا على عمل استعلاماتي مسبق يفيد بقدوم مركبة من نوع “سيات ابيزا”. يحوز سائقها على كمية من المؤثرات العقلية.

واستغلال لذات المعلومة، وضعت ذات الفرقة، خطة أمنية محكمة، أسفرت عن توقيف المركبة السالف الذكر التي كان يقودها مشتبه فيه يبلغ من العمر 31 سنة.

كما تم العثور بداخلها على كمية معتبرة من المؤثرات العقلية تقدر بـ 11460 كبسولة كانت مخبأة بإحكام داخل تجويفات واقي الصدمات الخلفي لتلك المركبة.

وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية للقضية، تم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الأغواط.

كما أحيل ملف القضية على قاضي التحقيق بذات المحكمة الذي أمر بإيداع المتهم المؤسسة العقابية. عن تهمة جنحة حيازة المؤثرات العقلية قصد البيع بطريقة غير شرعية، جنحة التهريب باستعمال مركبة.

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