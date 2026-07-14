بجاية: حجز أزيد من 1000 كلغ سردين فاسد كانت موجهة للاستهلاك

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للأمن العمومي بأمن ولاية بجاية من حجز 1500 كلغ من سمك السردين غير صالح للإستهلاك البشري.

تفاصيل العملية جاءت بعد قيام عناصر الشرطة العاملة في الميدان بدوريات تفتيش و مراقبة بقطاع الإختصاص أين تم توقيف مركبة نفعية من نوع طويوطا مسجلة بولاية غربية غير مجهزة بغرفة التبريد، وبعد مراقبتها تبيّن أنّها معبأة بكمية معتبرة من سمك السردين.

و عليه، تم تحويل ذات المركبة إلى ميناء الصيد البحري لبجاية و عرض هذا المنتوج على الطبيب البيطري، الذي عاين أنه فاسد وغير صالح للإستهلاك البشري بسبب عدم إحترام شروط الحفظ و النقل، و قرر إتلافه، في جين تم تحويل صاحب المركبة إلى مصالح الأمن الحضري الثاني لإستكمال الإجراءات القانونية ضده.

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