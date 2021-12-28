بجاية: حجز أزيد من 19 ألف وحدة من الخمور قادمة من اقبو

تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية من حجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية محلية وأجنبية الصنع من مختلف الأنواع والأحجام.

تعود وقائع القضية إثر ورود معلومات إلى وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية مفادها نقل كمية معتبرة من المشروبات الكحولية بدون رخصة على متن شاحنة قادمة من مدينة أقبو على إثر هاته المعلومة تم وضع تشكيل أمني و نقاط مراقبة على جميع المنافذ والمسالك المحتمل أن تسلكها الشاحنة.

حيث أسفرت العملية على توقيفها والتي كانت مقتادة من طرف شخص يبلغ من العمر 20 سنة ، ينحدر من ولاية بجاية. بعد تفتيشها تم العثور على كمية معتبرة من المشروبات الكحولية محلية وأجنبية الصنع من مختلف الأنواع والأحجام تقدر بــــ19340 وحدة.

ليتم توقيف السائق ومرافقه وإقتيادهما الى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق. تم إنجاز ملف في القضية وسيتم تقديم الإطراف أمام الجهات القضائية المختصة مع تسليم المحجوزات إلى مصالح الجمارك.