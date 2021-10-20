بجاية: حجز أزيد من 25 ألف و500 وحدة من المشروبات الكحولية

تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية من حجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع و الأحجام.

العملية تمت إثر ورود معلومات إلى وحدات المجموعة مفادها تواجد شاحنتين تحملان ترقيم ولاية جنوبية متواجدتين على مستوى قرية العقيد عميروش بلدية أقبو بإحدى المسالك الترابية، تحملان كمية معتبرة من المشروبات الكحولية مموهة ومغطاة.

وبعد إستيفاء جميع الإجراءات القانونية تم التنقل إلى عين المكان، ليتم توقيف 6أشخاص ( كانوا بصدد نقل الكمية خارج ولاية بجاية. هذه العملية أسفرت على حجز 25549 وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع والأحجام ذات صنع أجنبي ومحلي .تم إنجاز ملف في القضية وإرساله إلى الجهات القضائية المختصة.