بجاية: حجز أزيد من 26 قنطارا من اللحوم البيضاء الفاسدة

تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية، من حجز كمية معتبرة من اللحوم البيضاء (دجاج) غير صالحة للاستهلاك البشري.

وتعود وقائع القضية إثر قيام أفراد فرقة الأمن والتحري للدرك الوطني بالفناية الماثن بدورية بالطريق الوطني رقم 12 الرابط بين بجاية وتيزي وزو.

أين تم إيقاف شاحنتين نوع كيا وهيونداي، مقتادتين من طرف شخصين تتراوح أعمارهما بين 28 و29 سنة ينحدران من ولاية بجاية، قادمين من بلدية القصر اتجاه ولاية بجاية.

وعند تفتيشهما تم العثور بالصناديق الخلفية للشاحنتين على لحوم بيضاء (دجاج) يقدر وزنهم ب 2688 كلغ، مذبوحة ومنزوعة الأحشاء بغرض عرضها وبيعها في بلدية بجاية.

وبعد تسخير الطبيب البيطري التابع للفرع الفلاحي بدائرة القصر من أجل معاينة هذه اللحوم أكد أنها فاسدة وغير صالحة للاستهلاك البشري.

ليتم توقيف السائقين واقتيادهما إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق. كما تم انجاز ملف في القضية وإرساله إلى الجهات القضائية المختصة مع إتلاف السلعة المحجوزة.