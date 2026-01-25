بجاية: حجز أزيد من 6 قناطير من الدجاج الفاسد

تمكنت عناصر الشرطة التابعة لفرقة التطهير بالمصلحة الولائية للأمن العمومي لأمن ولاية بجاية من حجز أكثر من 6 قناطير ونصف من اللحوم البيضاء غير صالحة للاستهلاك البشري.

تفاصيل العملية، جاءت عقب قيام عناصر الشرطة التابعة لفرقة التطهير على مستوى حي طوبال وسط مدينة بجاية. بتوقيف مركبة من نوع “كيا” مجهزة بغرفة التبريد، مقتادة من شخص يبلغ من العمر 33 سنة. و لدى إخضاعها لعملية التفتيش والمراقبة ضبط بداخلها على كمية معتبرة من الـلّحوم البيضاء بوزن إجمالي يقدر بـ 652.5 كلغ.

بعد الاتصال بالطبيب البيطري التابع للمصالح الفلاحية للولاية، هذا الأخير بعد مراقبته البضاعة قرّر حجزها وإتلافها على مستوى محشر الحيوانات لبلدية بجاية. كونها فاسدة غير صالحة للاستهلاك البشري بسبب نهاية تاريخ صلاحية الاستهلاك للمنتوج. وكذا المنتوج لا يحمل أي تعريفة وذات مصدر مجهول.

وقد تمّ إنجاز ملف جزائي ضد المخالف وإرساله إلى المصالح المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية ضده.

