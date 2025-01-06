بجاية: حجز أزيد من 71 ألف قرص إكستازي وتوقيف شبكة تتاجر بالمخدرات الصلبة

مواصلةً للتحقيق في قضية توقيف مسافر من جنسية جزائرية على متن رحلة بحرية من قبل مصالح الجمارك بميناء بجاية، خلال الأسبوع الماضي. في عملية أفضت إلى حجز 88 غراماً من المخدرات الصلبة (كوكايين)، و كمية معتبرة من المخدرات الصلبة (إكستازي)، مقدرة بــــ 71.814 قرصاً مخبّأة بإحكام داخل أجهزة كهرومنزلية، و194 غراماً من مسحوق المخدرات الصلبة إكستازي، و مبلغ مالي بالعملة الصعبة يقدر بـ 3820 أورو، بالإضافة إلى مركبة نفعية.

فور ذلك، تم فتح تحقيق في القضية من قبل المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بجاية، أسفر عن تورط أشخاص آخرين يقيمون بولاية مجاورة.

وتحت إشراف السلطات القضائية المختصة، تم تمديد الاختصاص والتنقل إلى مكان إقامة المشتبه فيهم. وبعد عملية الترصد، تم توقيف شخصين مشتبه فيهما وحجز مبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بـ 104.000 دج، ومبلغ آخر بالعملة الصعبة يقدر بـ 280 أورو، ومركبة نفعية.

وقد أفضت العملية إلى تحديد هوية أعضاء الشبكة الآخرين، وهم من جنسية جزائرية يقيمون بدولة أوروبية، وشخص آخر يوجد حاليا في مؤسسة عقابية لتورطه في قضية مماثلة.

وتم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم لأجل جناية الحيازة والشراء قصد البيع والتخزين ونقل المخدرات الصلبة والمؤثرات العقلية في إطار جماعة إجرامية منظمة عبر الوطنية. جناية استيراد المخدرات الصلبة والمؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة قصد إعادة بيعها بطريقة غير مشروعة.

وتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة، صدر في حق اثنين منهم أمر إيداع، و تم وضع البقية تحت نظام الرقابة القضائية.