بجاية.. حجز أكثر من قنطار من اللحوم البيضاء الفاسدة داخل سوق مغطاة

حجزت عناصر الشرطة التابعة لفرقة شرطة العمران وحماية البيئة التابعة للمصلحة الولائية للأمن العمومي بأمن ولاية بجاية من حجز كمية من اللحوم البيضاء فاسدة وغير صالحة للإستهلاك البشري.

تفاصيل العملية جاءت بعد قيام عناصر الشرطة بمداهمة مشتركة (مصالح شرطة، مديرية التجارة، المصالح الفلاحية) إلى السوق المغطاة الكائنة بشارع الحرية وسط مدينة بجاية.

وبعد مراقبة قصابات بيع اللحوم أسفرت العملية على حجز بأحد القصابات على كمية من اللحوم البيضاء غير صالحة للإستهلاك البشري ومجهولة المصدر كانت معروضة للبيع والمقدر وزنها بـ 105 كغ مشكلة من هياكل الدجاج.

ليتم حجزها وإتلافها على مستوى محشر الحيوانات التابع للبلدية بإستعمال مادة الجير، و إنجاز ملف جزائي ضد المخالف وإرساله إلى المصالح المختصة لإستكمال الإجراءات القانونية ضده.