بجاية: حجز أكثر من قنطار و نصف من علب اللحم المفروم فاسد

تمكنت عناصر الشرطة التابعة لفرقة التطهير بالمصلحة الولائية للأمن العمومي لأمن ولاية بجاية من حجز كمية من علب اللحم المفروم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك البشري.

تفاصيل العملية جاءت عقب قيام عناصر الشرطة التابعة لفرقة التطهير رفقة أعوان مديرية التجارة بمهمة تفتيش و مراقبة بمدينة بجاية. وعلى مستوى طريق سطيف بمدينة بجاية تم توقيف مركبة من نوع “كيا” مجهزة بغرفة تبريد تحمل ترقيم ولاية مجاورة، ولدى إخضاعها لعملية التفتيش والمراقبة، تبيّن أنها محملة بكمية معتبرة من علب اللحم المفروم تتمثل في 56 علبة معبأة بالكباب و 84 علبة من الملفوف، بوزن إجمالي يفوق 175 كلغ.

وبعد معاينة أعوان مديرية التجارة للولاية لهذه البضاعة، تبيّن أنها فاسدة وغير صالحة للاستهلاك البشري. ليتم حجزها وإتلافها على مستوى محشر الحيوانات لبلدية بجاية. و استدعاء صاحبها للتقرب من مديرية التجارة لولاية بجاية قصد إستكمال الإجراءات القانونية.

