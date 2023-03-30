بجاية.. حجز أكثر من 11 قنطار لحوم بيضاء وحمراء فاسدة في أقبو

تمكنت عناصر الشرطة من حجز وإتلاف كمية معتبرة من اللحوم البيضاء والحمراء فاسدة غير صالحة للإستهلاك البشري. يقدر وزنها بأكثر من 11 قنطار.

كما جاءت العملية، بعد قيام شرطة أقبو بالتنسيق مع مصالح التجارة والنظافة للبلدية بخرجة ميدانية مست قصابات ومحلات بيع اللحوم بالمدينة. وبعد عملية المراقبة تم حجز لدى 6 قصابات كميات معتبرة من اللحوم البيضاء والحمراء غير صالحة للإستهلاك البشري.

وتتمثل الكميات المحجوزة في لحوم حمراء وبيضاء، 52 رؤوس ماعز و أغنام ، لحم مفروم، أحشاء حمراء وبيضاء. نقانق، أجنحة وشرائح دجاج، لحم أرانب، الشحم، لحم الكبد، بوزن إجمالي يقدر بـ 1123.34 كلغ. وقد تم إتلاف الكميات المحجوزة مع إستدعاء المخالفين وتحرير ضدهم ملفات جزائية وإرسالها إلى الجهات المختصة.