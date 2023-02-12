بجاية: حجز أكثر من 23 قنطارا من”الدجاج” الفاسد

تمكنت عناصر الشرطة التابعة للأمن الحضري السادس وكذا فرقة البحث والتدخل BRI التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بجاية. من حجز كمية معتبرة من اللحوم البيضاء فاسدة وغير صالحة للإستهلاك البشري.

تفاصيل العملية جاءت بعد قيام عناصر الشرطة العاملة في الميدان BRI بوضع نقطة مراقبة وتفتيش فجائية. على مستوى الموقف النهائي للحافلات الكائن بحي إغيل أوعزوق. وبعد توقيف شاحنة من نوع هيونداي يقودها شخص يبلغ من العمر 41 سنة. وبعد مراقبة حمولتها تبين بأنها محملة بلحم الدجاج (أطراف الدجاج) وتنبعد منها رائحة كريهة كانت موجهة للتسويق بقصابات بيع الدجاج بمدينة بجاية.

كما يقدر وزنها بـ 2356.2 كلغ، بعد عرض تلك اللحوم على الطبيب البيطري التابع للمفتشية البيطرية للمذابح بجاية تبين بأنها فاسدة وغير صالحة للإستهلاك البشري. كما أنها لا تحمل أي تعريفة وهي مجهولة المصدر. ليتم حجزها وإتلافها بالمفرغة العمومية بوليماط التابعة لبلدية بجاية بإستعمال مادة الجير. وقد تم إنجاز ملف جزائي ضد المخالف وسيتم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة.