بجاية: حجز أكثر من 42 ألف قارورة خمر وتوقيف شخصين

تمكنت عناصر الشرطة التابعة لأمن دائرة إغيل علي ببجاية من توقيف شخصين. وحجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية. كانت موجهة للتسويق إلى مختلف ولايات الوطن بطريقة غير مشروعة.

تفاصيل العملية جاءت بعد ورود معلومات إلى مصالح الشرطة مفادها وجود نشاط مشبوه لعدد من الأشخاص. يتمثل في نقل مشروبات كحولية بطريقة غير شرعية إلى مختلف ولايات الوطن خاصة الجنوبية منها قصد بيعها بدون رخصة.

وبعد تكثيف الأبحاث والتحريات تم التوصل إلى تحديد هوية المشتبه فيهم، وبترصد تحركاتهم تم توقيف مشتبه فيهما في حالة تلبس بحيازة ونقل مشروبات كحولية قصد البيع بدون رخصة كانت مموهة على متن شاحنتين مقطورتين متجهتين إلى ولايتين جنوبيتين.

بعد إستكمال الإجراءات القانونية بخصوص القضية، تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيهما لأجل قضية ممارسة نشاط تجاري مقنن (المشروبات الكحولية) بطريقة غير مشروعة دون القيد في السجل التجاري ودون رخصة إستغلال ودون فواتير، حيازة ونقل مشروبات كحولية قصد البيع بدون رخصة، وتم تقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة، أين صدر ضدهما حكم يقضي بإدانتهما بعقوبة 06 أشهر حبس نافذة.