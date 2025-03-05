بجاية: حجز أكثر من 5 قناطير من اللحوم البيضاء و الحمراء الفاسدة بأقبو

تمكنت عناصر الشرطة التابعة لأمن دائرة أقبو ببجاية من حجز كمية معتبرة من اللحوم البيضاء والحمراء الفاسدة كانت موجهة للتسويق تقدر بأكثر من 05 قناطير و 55 كلغ.

العملية جاءت بعد عملية مراقبة لمحلات بيع اللحوم بمختلف أنواعها من طرف لجنة متكونة من مصالح الشرطة ومصلحة الصحة والنظافة التابعة لبلدية أقبو. وعناصر فرع التجارة، الطبيب البيطري لفرع الفلاحة.

العملية شملت مختلف المحلات التجارية لبيع اللحوم بمدينة أقبو وعند مراقبة 03 محلات لبيع اللحوم. تم حجز كميات معتبرة من اللحوم البيضاء والحمراء فاسدة وغير صالحة للاستهلاك البشري بوزن إجمالي يقدر بـ 555.23 كلغ. تتمثل في كبد وأحشاء الدجاج شرائح دجاج، أفخاذ، دجاج كامل، هياكل دجاج، كبد ورئة البقر.

الكمية المحجوزة أصحابها لم يحترموا شروط الصحة والنظافة الصحية وهي مجهولة المصدر. وقد تمّ إتلافها على مستوى المفرغة العمومية مع إنجاز ملفات جزائية ضد المخالفين. وإرسالها إلى المصالح المختصة لإستكمال الإجراءات القانونية ضدهم.

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