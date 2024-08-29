بجاية: حجز أكثر من 5 قناطير من اللحوم البيضاء الفاسدة الموجهة للإستهلاك

تمكنت شرطة بجاية من حجز كمية معتبرة من اللحوم البيضاء الفاسدة الغير صالحة للإستهلاك البشري. موجهة للتسويق تقدر بـ 515.05 كلغ.

العملية جاءت بعد قيام عناصر الشرطة التابعة لكل من الأمن الحضري الرابع وكذا فرقة التطهير التابعة للمصلحة الولائية. للأمن العمومي لأمن ولاية بجاية بخرجة ميدانية على مستوى السوق الأسبوعي سيدي أحمد بمدينة بجاية.

وبعد المعاينة والمراقبة لكافة التجار المتجولين خاصة بائعي اللحوم البيضاء و الحمراء، أسفرت العملية وبحضور الطبيب البيطري التابع للمصالح الفلاحية عن ضبط كمية معتبرة من اللحوم البيضاء فاسدة وغير صالحة للإستهلاك البشري والمقدرة بـ 486.85 كلغ من الدجاج، و 28.20 كلغ من الأحشاء، والتي كانت معروضة للبيع على مستوى طاولتين بذات السوق.

ليتم حجزها وإتلافها كونها مجهولة المصدر ولا تحمل أية تعريفة وغير صالحة للإستهلاك البشري، وقد تم إنجاز ملفين جزائيين ضد المخالفين وإرسالهما إلى المصالح المختصة لإستكمال الإجراءات القانونية ضدهما.