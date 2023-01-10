بجاية: حجز أكثر من 6 قناطير من اللحوم البيضاء الفاسدة

تمكنت عناصر الشرطة التابعة لأمن دائرة سيدي عيش بولاية بجاية. من حجز كمية معتبرة من اللحوم البيضاء فاسدة. غير صالحة للإستهلاك البشري.

تفاصيل العملية جاءت بعد توقيف عناصر الشرطة لمركبة تجارية من نوع كيا مجهزة بغرفة تبريد. بعد وضع نقطة مراقبة وتفتيش بمدخل السوق الأسبوعي لبلدية سيدي عيش. وبعد مراقبة المركبة. تبين بأنها معبأة بكمية معتبرة من اللحوم البيضاء يقدر وزنها بـ 609 كلغ. تتمثل في دجاج مذبوح ومنزوع الريش موجهة للتسويق والتوزيع. غير خاضعة لشروط الذبح ولا تحمل أية تعريفة تبين مصدرها. كما أن صاحبها لا يحوز على الشهادة الصحية.

وبعد عرض تلك اللحوم على الطبيب البيطري التابع للمصالح الفلاحية فرع تينبدار. تبين أنها فاسدة وغير صالحة للإستهلاك البشري. ليتم حجزها وإتلافها بإستعمال مادة الجير. كما تم إنجاز ملف جزائي ضد المخالف وإرساله إلى المصالح المختصة لإستكمال الإجراءات القانونية ضده.