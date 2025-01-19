بجاية: حجز أكثر من 6 قناطير من اللحوم والدجاج الفاسد بأقبو

تمكنت عناصر الشرطة التابعة لأمن دائرة أقبو بولاية بجاية، من حجز كمية معتبرة من اللحوم البيضاء والحمراء الفاسدة كانت موجهة للتسويق تقدر بأكثر من 639 كلغ.

تفاصيل العملية جاءت بعد ورود معلومات إلى عناصر الشرطة بفرقة الأمن العمومي لأمن الدائرة. مفادها قيام أحد بائعي اللحوم لا يحترم شروط الصحة و النظافة مع عرض مختلف اللحوم للبيع وهي غير صالحة للإستهلاك البشري. والمتواجد محله وسط مدينة أقبو.

مباشرة تم تنظيم خرجة ميدانية ومداهمة المحل رفقة مصالح التجارة ومصالح الصحة والنظافة لبلدية أقبو.، وبعد عملية المعاينة تم ضبط كمية معتبرة من مختلف اللحوم البيضاء والحمراء مجهولة المصدر غير صالحة للإستهلاك البشري تتمثل في أفخاذ و كبد و صدور وهياكل الدجاج دجاج كامل أحشاء الدجاج لحوم حمراء نقانق لحم مملح أقدام عجول، بوزن إجمالي يقدر بـ 639.45 كلغ.

ليتم حجزها و إتلافها بإستعمال مادة الجير، فيما تم إنجاز ملف جزائي ضد المخالف وإرساله إلى المصالح المختصة لإستكمال الإجراءات القانونية ضده.