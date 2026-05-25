بجاية: حجز أكثر من 65 قنطارا من الدجاج واللحوم الفاسدة بأقبو

تمكنت عناصر الشرطة التابعة لأمن دائرة أقبو بولاية بجاية بالتنسيق مع مختلف الشركاء الميدانيين، من حجز أكثر من 65 قنطار من اللحوم البيضاء و الحمراء فاسدة غير صالحة للاستهلاك البشري.

العملية جاءت بعد قيام عناصر الشرطة رفقة أعوان مديرية التجارة و مصالح بلدية أقبو ببجاية، بمداهمة مستودع تخزين اللحوم غير مصرح به كائن بشارع العربي تواتي وسط مدينة أقبو بجاية. أين أسفرت العملية على حجز كمية من اللحوم البيضاء والحمراء الفاسدة بوزن إجمالي يقدر بـ 65.71 قنطار. تتمثل في 60 قنطار من الدجاج المجمد، 01 قنطار 60 من صدر الدجاج و 335 كلغ من كبد الدجاج و60 كلغ من تهيئة دجاج محمر و 10 كلغ من النقائق. بالإضافة كذلك إلى 66 كلغ من اللحم المملح والمقدد.

الكميات المحجوزة تم نقلها إلى المفرغة العمومية بيزيو وتم إتلافها. مع إستدعاء صاحبها من قبل المصالح المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية ضده.

