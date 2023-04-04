بجاية: حجز حوالي 4 قنطار من اللحوم البيضاء الفاسدة بتزمالت وأوقاس

تمكنت عناصر الشرطة التابعة لأمن دائرة أوقاس ببجاية من حجز وإتلاف كمية من اللحوم البيضاء فاسدة غير صالحة للإستهلاك البشري يقدر وزنها بـ 306 كلغ.

إثر قيام عناصر الشرطة بخرجة ميدانية إلى السوق الأسبوعي بمعية أعوان مديرية التجارة للولاية و كذا مصالح البيطرية التابعة للفرع الفلاحي أوقاس وبعد مراقبة بائعي اللحوم الحمراء والبيضاء أسفرت العملية على حجز كمية من اللحوم البيضاء فاسدة غير صالحة للإستهلاك البشري كانت معروضة للبيع عند صاحب طاولة لبيع اللحوم الذي تخلى عنها بمجرد الشروع في عملية المراقبة و تتمثل الكمية المحجوزة في 180 كلغ من أفخاذ الدجاج 18 كلغ من أحشاء الدجاج 108 كلغ من هياكل الدجاج و قد تم إتلاف اللحوم المحجوزة وتم إنجاز ملف جزائي ضد المخالف و إرساله إلى الجهات المختصة.

شرطة تازمالت ببجاية تحجز 89 كلغ لحوم بيضاء فاسدة غير صالحة للإستهلاك البشري.في سياق ذاته تمكنت عناصر الشرطة التابعة لأمن دائرة تازمالت من حجز وإتلاف كمية من اللحوم البيضاء فاسدة غير صالحة للإستهلاك البشري يقدر وزنها بـ 89 كلغ تفاصيل العملية جاءت بعد قيام عناصر الشرطة بخرجة ميدانية إلى السوق الأسبوعي بمعية أعوان النظافة والصحة التابعة للبلدية، وبعد مراقبة تجار بائعي اللحوم أسفرت العملية على حجز كمية من اللحوم البيضاء فاسدة غير صالحة للإستهلاك البشري كانت معروضة للبيع تتمثل في هياكل وأطراف الدجاج فاسدة غير صالحة للإستهلاك البشري، بعد إتلاف الكمية المحجوزة تم إنجاز ملف جزائي ضد المخالف و إرساله إلى الجهات المختصة.