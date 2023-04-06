بجاية.. حجز حوالي 4 قنطار من اللحوم الفاسدة موجهة للتسويق

تمكنت عناصر الشرطة التابعة لأمن ولاية بجاية من حجز وإتلاف كمية من اللحوم البيضاء والحمراء فاسدة غير صالحة للإستهلاك البشري.

كما جاءت تفاصيل العملية بعد قيام عناصر الشرطة بخرجة ميدانية رفقة أعوان لجنة النظافة والصحة للبلدية. استهدفت أصحاب القصابات بمدينة بجاية. أين تم مراقبة العديد من المحلات التجارية وأسفرت العملية على حجز وإتلاف كمية من اللحوم الحمراء والبيضاء فاسدة غير صالحة للإستهلاك البشري. يقدر وزنها بحوالي 141 كلغ كانت معروضة للبيع في أحد المحلات التجارية. وتتمثل الكمية المحجوزة في لحوم بيضاء وحمراء، لحم مفروم، نقانق.

وقد تم إتلاف الكمية المحجوزة و إنجاز ملف جزائي ضد المخالف و إرساله إلى الجهات المختصة. في نفس السياق ضبطت عناصر الشرطة التابعة لأمن دائرة أقبو حوالي 200 كلغ. بعد قيام عناصر الشرطة بخرجة ميدانية رفقة مصالح التجارة ومصالح الصحة والنظافة والطبيب البيطري لفرع الفلاحة أقبو. تم خلالها مراقبة بعض محلات بيع اللحوم.

في حين، أسفرت العملية على حجز كمية من اللحوم البيضاء والحمراء فاسدة غير صالحة للاستهلاك البشري. كانت معروضة للبيع عند أصحاب 4محلات تجارية وتتمثل الكمية المحجوزة في شرائح دجاج والديك الرومي، أرجل البقر، الشحم، لحم الحصان، نقانق، كبد الدجاج، لحم مفروم. وقد تم إتلاف اللحوم المحجوزة وتم إنجاز ملفات جزائية ضد المخالفين وإرسالها إلى الجهات المختصة.