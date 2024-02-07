بجاية: حجز شحنة 6 قنطار من لحم الدجاج الفاسد بواد غير

تمكن أفراد وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية، من حجز 06 قناطير من الدجاج الفاسد غير صالح للإستهلاك البشري ببلدية واد غير ولاية بجاية.

تعود وقائع القضية على إثر معلومات واردة إلى أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بواد غير، مفادها مرور شحنة من اللّحوم البيضاء غير صالحة للإستهلاك البشري بالمكان المسمى إيبوراسن ببلدية واد غير.

وعلى الفور تم تشكيل دورية والتنقل إلى عين المكان، أين تم وضع نقاط مراقبة، من خلالها تم توقيف شاحنة غير مجهزة، دون مبرد، تنعدم بها شروط النظافة، مقتادة من طرف مالكها البالغ من العمر 32 سنة، ينحدر من ولاية بجاية.

بعد مراقبة الصندوق الخلفي للمركبة الذي تنعدم به شروط النظافة، تبين بأنه يحمل على متنها 06 قناطير من اللحوم البيضاء (دجاج) مذبوحة بطريقة غير شرعية، غير منزوعة الأحشاء مجهولة المصدر غير صالحة للاستهلاك البشري، غير محترم إلزامية إعلام المستهلك بالوسم، لا يملك صاحبها أية وثيقة تسمح له بممارسة هذا النشاط.

وقد تم توقيف وإقتيادة إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق. تم إنجاز ملف في القضية و إرساله إلى الجهات القضائية المختصة، مع إتلاف البضاعة.