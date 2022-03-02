بجاية: حجز قرابة 10 قناطير من اللحوم البيضاء غير صالحة للإستهلاك

تمكنت عناصر فرقة شرطة العمران وحماية البيئة التابعة للمصلحة الولائية للأمن العمومي بأمن ولاية بجاية، من حجز ما يقارب 10 قناطير من اللحوم البيضاء غير خاضعة لشروط الصحة والنظافة.

ويأتي هذا بعد قيام عناصر فرقة شرطة العمران وحماية البيئة لأمن الولاية بدوريات مراقبة وتفتيش لمختلف الأسواق والمحلات التجارية رفقة اللجنة المتكونة من أعوان مديرية التجارة.

وكذا الطبيبة البيطرية التابعة للمصالح الفلاحية للولاية، وعلى مستوى شارع الحرية تم توقيف مركبتين تجاريتين معبأتين باللحوم البيضاء موجهة للتسويق.

بالمقابل وبعد إخضاعهما للمراقبة تبين بأن تلك اللحوم لا تحمل أية تعريفة تبين مصدرها ومذبوحة خارج المذابح.

مع عدم إحترام سلسلة التبريد كونهما غير مجهزتين بغرفة التبريد، الأولى ضبط بداخلها أكثر من 150 دجاجة بوزن إجمالي يقدر بـ 600 كلغ.

بينما الثانية ضبط بداخلها أكثر من 138 دجاجة بالإضافة إلى كمية من فخد الدجاج بوزن إجمالي يقدر بـ 363 كلغ.

كما أن هذه اللحوم وبعد مراقبتها من طرف الطبيبة البيطرية قررت حجزها وإتلافها بمحشر الحيوانات التابع للبلدية بإستعمال مادة الجير.

وقد تم إنجاز ملفات جزائية ضد المخالفين و إرسالها للمصالح المختصة لإستكمال الإجراءات.

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كما حجز أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية 1237 وحدة من المشروبات الكحولية مختلفة الأنواع والأحجام.

وذلك إثر قيام أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية بخدمة نقطة مراقبة على مستوى الطريق الوطني رقم 09.

أين قاموا بتوقيف شاحنة نوع هيونداي H100، على متنها شخصين يبلغان من العمر بين 34 و35 سنة ينحدران من ولاية ميلة.

وبعد تفتيش المركبة تم العثور بالصندوق الخلفي لها على كمية من المشروبات الكحولية محلية الصنع من مختلف الأنواع و لأحجام

والمقدرة بـ1237 قارورة دون إمتلاك سائق الشاحنة لرخصة نقل المشروبات الكحولية و كذا السجل التجاري.

ليتم إقتيادهما لمقر الفرقة لمواصلة التحقيق، فيما تم إنجاز ملف في القضية وإرساله إلى الجهات القضائية المختصة مع تسليم المحجوزات لمصالح أملاك الدولة.