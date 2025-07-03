بجاية: حجز قرابة 11 قنطار من الدجاج الفاسد موجّه للإستهلاك

تمكنت عناصر الشرطة التابعة للمصلحة الولائية للأمن العمومي بأمن ولاية بجاية من حجز كمية معتبرة من اللحوم البيضاء. غير مطابقة للشروط المعمول بها كانت موجهة للتسويق تقدر بـ 10 قناطير و 395 كلغ. منها أكثر من 60 كلغ تتمثل في أحشاء الدجاج فاسدة غير صالحة للإستهلاك البشري.

تفاصيل العملية جاءت بعد قيام عناصر الشرطة العاملة في الميدان بوضع نقطة مراقبة وتفتيش على مستوى شارع العربي تواتي بمحاداة سوق السهل. أين تم توقيف مركبة من نوع هيونداي مجهزة بغرفة التبريد، تحمل ترقيم ولاية مجاورة. وبعد إخضاعها لعملية التفتيش والمراقبة تبيّن أنها محملة بكمية معتبرة من اللحوم البيضاء “أفخاذ دجاج منزوعة العظام، شرائح الدجاج، أحشاء الدجاج” داخل صناديق بلاستيكية. موجهة للتسويق على مستوى سوق السهل.

بعد الإتصال بالطبيب البيطري التابع للمصالح الفلاحية لولاية بجاية، وبإخضاعها للمراقبة قرر حجزها وإرسالها إلى المستشفى المحلي. كونها غير مطابقة للشروط المعمول بها “نزع العظام على مستوى المذبح الذي يستلزم وحدة خاصة للتحويل وكذا الإعتماد الخاص به”. كما تم حجز كمية أخرى تتمثل في أحشاء الدجاج فاسدة غير صالحة للإستهلاك البشري وإتلافها على مستوى محشر الحيوانات لبلدية بجاية بوزن أكثر من 60 كلغ. وقد تم إنجاز ملف جزائي ضد المخالف وإرساله إلى المصالح المختصة لإستكمال الإجراءات القانونية ضده.

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