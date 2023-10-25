بجاية..حجز قرابة 13 ألف قرص بريغابالين وتوقيف 6 أشخاص

تمكنت فرقة البحث و التدخل BRI بجاية من الإطاحة بجماعة إجرامية تتكون من 6 أشخاص 4 منهم ينحدرون من ولاية بجاية.

وآخر من ولاية مجاورة وهو الممون الرئيسي بالإضافة إلى إمرأة تنحدر من ولاية البليدة تتراوح أعمارهم بين 21 و 36 سنة تحترف المتاجرة بالمؤثرات العقلية بإقليم مدينة بجاية وضواحيها مع حجز 12990 قرص مهلوس.

تفاصيل العملية جاءت بعد إستغلال معلومات واردة إلى الفرقة مفادها وجود جماعة إجرامية بصدد إبرام صفقة بيع كمية معتبرة من المؤثرات العقلية بمحور الدوران إيباشيرن مدخل مدينة بجاية.

وفور ذلك تم اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية اللازمة بإعداد خطة محكمة مع وضع تشكيل أمني بمحيط المكان قصد ترصد تحركات المشتبه فيهم.

وفي حدود الساعة الواحدة صباحا و بعين المكان تم رصد مركبة تجارية من نوع رونو ماستر على متنها 4 أشخاص من بينهم إمرأة.

وبعد مداهمة المكان أسفرت العملية على توقيف شخصين من بينهم المتهم الرئيسي المكنى ” باشا ” وبحوزته كيس بلاستيكي به كمية معتبرة من المؤثرات العقلية.

والتي يقدر عددها الإجمالي 10860 قرص من نوع بريغابالين، فيما لاذ بالفرار الشخص الثالث رفقة مرافقته على متن المركبة السالفة الذكر نحو وجهة مجهولة، عملية تمشيط محيط المكان سمح في ظرف وجيز من توقيف المرأة التي كانت تحاول الفرار باستعمال مركبة من نوع سيات إبيزا ملك للمتهم الرئيسي.

التحقيق مع المشتبه فيهم بين ضلوع ثلاثة أشخاص آخرين في القضية مع تحديد هويتهم، وبعد تحديد مكان تواجدهم تم توقيفهم، وبتفتيش مسكن المشتبه فيه الممون الرئيسي المقيم بولاية مجاورة تم ضبط وحجز كمية أخرى من المؤثرات العقلية تقدر بـ 2130 قرص مهلوس من نوع بريغابالين.

ليتم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم لأجل قضية المتاجرة بالمؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة و تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة أين صدر في حقهم أمر إيداع.