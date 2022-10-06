بجاية: حجز قرابة 21 ألف وحدة من المفرقعات والألعاب النارية

تمكنت شرطة بجاية ممثلة في المصلحة الولائية للأمن العمومي من حجز 4888 وحدة من المفرقعات والألعاب النارية من مختلف الأنواع والأحجام. ليصل مجموع المحجوزات منذ تاريخ الفاتح أكتوبر إلى 20700 وحدة.

وتعود تفاصيل العملية بعد تنظيم خرجات ميدانية لمحاربة ظاهرة بيع المفرقعات والألعاب النارية.أين مكنت من توقيف شخصين ضبط بحوزتهم كميات متفاوتة من هذه المواد الخطيرة كانا بصدد عرضها للبيع بالطريق العام و الأكشاك. الأول يبلغ من العمر 23 سنة ضبطت بحوزته 2620 وحدة. الثاني يبلغ من العمر 43 سنة ضبطت بحوزته 2268 وحدة مفرقعات.

وقد تم إنجاز ملفات جزائية ضد المخالفين وإرسالها إلى الجهات القضائية المختصة.