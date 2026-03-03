بجاية: حجز قرابة 3 قناطير من الدجاج واللحوم فاسدة بأقبو

تمكنت عناصر الشرطة التابعة لأمن دائرة أقبو ببجاية بداية هذا الأسبوع، رفقة أعوان المفتشية الفرعية للتجارة. وكذا الطبيب البيطري التابع لمصالح الصحة والنظافة لبلدية أقبو. من حجز وإتلاف 287 كلغ من اللحوم البيضاء والحمراء غير صالحة للاستهلاك البشري كانت موجهة للتسويق.

تفاصيل العملية جاءت بعد عملية تفتيش و مراقبة لعدة محلات تجارية لبيع اللحوم الحمراء والبيضاء الكائنة وسط مدينة أقبو. وبعد عملية المراقبة التي مست 03 محلات تجارية تم ضبط و حجز و إتلاف كميات معتبرة من اللحوم البيضاء والحمراء الفاسدة تقارب 03 قناطير تتمثل في شرائح الديك الرومي أفخاذ وأحشاء الدجاج لحم بقر مفروم.

وقد تمّ إنجاز ملفات جزائية ضد المخالفين وإرسالها إلى المصالح المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية ضدهما.