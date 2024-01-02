بجاية: حجز قرابة 5 قناطير من الدجاج الفاسد

تمكنت عناصر الشرطة التابعة للمصلحة الولائية للأمن العمومي بأمن ولاية بجاية من حجز كمية معتبرة من اللحوم البيضاء فاسدة وموجهة للإستهلاك البشري تقدر بأكثر من 466 كلغ.

تفاصيل العملية جاءت بعد قيام عناصر الشرطة رفقة المصالح الفلاحية للولاية بعمليات مراقبة للقصابات وبائعي اللحوم بقطاع الإختصاص. وعلى مستوى شارع أحمد بومدة ببلدية بجاية بعد مراقبة لحوم بيضاء وحمراء معروضة للبيع داخل محل تجاري.

كما تم ضبط كمية من اللحوم البيضاء مجهولة المصدر مذبوحة بطريقة غير شرعية وغير صالحة للإستهلاك البشري. يقدر وزنها بأكثر من 466 كلغ، وقد تم حجزها وإتلافها بإستعمال مادة الجير. وإنجاز ملف جزائي ضد المخالف وإرساله إلى المصالح المختصة لإستكمال الإجراءات القانونية ضده.