بجاية: حجز قرابة 5 قنطار من اللحوم البيضاء الفاسدة

تمكنت عناصر الشرطة التابعة لأمن دائرة سوق الإثنين من حجز كمية معتبرة من اللحوم البيضاء كانت موجهة للتسويق تقدر بـ 462 كلغ.

وجاءت تفاصيل العملية، بعد قيام عناصر الشرطة لأمن الدائرة بالتنسيق مع المفتشية الإقليمية للتجارة لولاية بجاية. وكذا مصالح النظافة والطبيب البيطري لبلدية سوق الإثنين. بمراقبة ومتابعة الأنشطة التجارية عبر قطاع الإختصاص.

وبعد مراقبة غرفة التبريد خاصة بتاجر على مستوى منطقة النشاطات ببلدية سوق الإثنين. تم ضبط كمية معتبرة من اللحوم البيضاء تتمثل في دجاج كامل، أحشاء دجاج، نقانق، توابل. كلها فاسدة غير صالحة للإستهلاك البشري. ليتم حجزها وإتلافها، مع إستدعاء صاحب البضاعة وإنجاز ملف جزائي.