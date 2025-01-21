بجاية: حجز قرابة 8 قناطير من الدجاج الفاسد كانت موجهة للتسويق

تمكنت عناصر الشرطة التابعة للمصلحة الولائية للأمن العمومي بأمن ولاية بجاية. من حجز كمية معتبرة من اللحوم البيضاء الغير صالحة للإستهلاك البشري تقدر بقرابة 08 قناطير.

تفاصيل العملية جاءت بعد قيام عناصر الشرطة العاملة بالميدان بوضع نقطة مراقبة وتفتيش على مستوى شارع شاكيرو. بالضبط بمحاذاة سوق السهل وسط مدينة بجاية. أين تم توقيف مركبة نفعية من نوع كيا مزودة بغرف تبريد يقودها شخص يبلغ من العمر 35 سنة. وبعد مراقبة حمولتها تبين بأنها معبأة بكميات معتبرة من اللحوم البيضاء يقدر وزنها بـ 770.6.4 كلغ. منها 725.6 كلغ دجاج كامل، و 39.6 كلغ أحشاء دجاج، كانت موجهة للتسويق على مستوى سوق السهل بمدينة بجاية.

وبعد عرض تلك اللحوم على الطبيب البيطري التابع للمصالح الفلاحية بجاية، قرّر حجزها وإتلافها على مستوى محشر الحيوانات لبلدية بجاية. بإستعمال مادة الجير كونها مجهولة المصدر ولا تحمل أية تعريفة وغير صالحة للإستهلاك البشري. وقد تم إنجاز ملف جزائي ضد المخالف وإرساله إلى المصالح المختصة لإستكمال الإجراءات القانونية ضده.

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