بجاية: حجز قرابة 84 ألف كيس من الشمّة المقلّدة بخراطة

تمكنت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية لخراطة ببجاية، من توقيف سائق شاحنة لنقل البضائع على متنها 83800 كيس من الشمة المقلدة مخبأة بإحكام داخل صناديق فارغة.

تفاصيل العملية جاءت بعد ورود معلومات إلى الفرقة مفادها إنطلاق شاحنة من مدينة سطيف باتجاه مدينة بجاية. على متنها كمية معتبرة من الشمة المقلدة موجهة للبيع بمدينة بجاية. فور ذلك تم تعزيز التشكيلات الأمنية و كذا نقاط المراقبة والتفتيش لقطاع الإختصاص. وعلى الساعة 03:00 فجرا تم رصد الشاحنة المشتبه فيها و توقيفها بمخرج المدينة. و بعد تفتيشها عثر بداخلها على 419 علبة من الشمة المقلدة تحمل علامة مسجلة. بمجموع إجمالي يساوي 83800 كيس.

ليتم تحويل السائق إلى مقر الفرقة لإستكمال الإجراءات. وتم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيه لأجل قضية حيازة و نقل و توزيع مواد تبغية (شمة) مقلدة دون سند قانوني، الغش و التدليس، ممارسة نشاط تجاري غير قار دون القيد في السجل التجاري وعدم الفوترة، وتم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة، أين صدر ضده سنتين حبسا نافذا مع الإيداع و غرامة مالية تقدر بـ 50 ألف دج.