بجاية.. حجز كمية معتبرة من أنواع الأسماك الفاسدة كانت موجهة للإستهلاك

تمكنت عناصر الشرطة التابعة للمصلحة الولائية للأمن العمومي بأمن ولاية بجاية من حجز كمية من مختلف أنواع الأسماك فاسدة وموجهة للإستهلاك البشري تقدر بحوالي 85 كلغ.

وجاءت تفاصيل العملية بعد قيام عناصر الشرطة العاملة بالميدان بدوريات بقطاع الإختصاص.

وعلى مستوى مفترق الطرق الناصرية بالقرب من المركز البريدي، تم توقيف شاحنة من نوع DFSK غير مجهزة بغرفة تبريد.

وبعد مراقبتها تبين بأنها معبئة بكمية من مختلف أنواع الأسماك (سمك البياض MERLAN، سمك الرية، سمك الجمبري CREVETTE) ، يقدر وزنها بحوالي 85 كلغ.

وبعد عرض تلك الأسماك على الطبيب البيطري التابع للمصالح الفلاحية بجاية، قرر حجزها وإتلافها كونها مجهولة المصدر وملوثة لتواجدها داخل مركبة لا تتوفر على شروط الصحة والنظافة.

وقد تم إنجاز ملف جزائي ضد المخالف وإرساله إلى المصالح المختصة لإستكمال الإجراءات القانونية ضده.