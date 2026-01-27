بجاية: حجز وإتلاف أكثر من 13 قنطارا من الدجاج الفاسد

تمكنت عناصر الشرطة التابعة لفرقة التطهير بالمصلحة الولائية للأمن العمومي لأمن ولاية بجاية. من حجز وإتلاف أكثر من 13 قنطار من اللحوم البيضاء الغير صالحة للاستهلاك البشري.

تفاصيل العملية جاءت عقب قيام عناصر الشرطة التابعة لفرقة التطهير على مستوى حي 1000 مسكن إحدادن ببجاية. بتوقيف مركبة من نوع هيونداي مجهزة بغرفة التبريد، مقتادة من شخص يبلغ من العمر 32 سنة مقيم بولاية سطيف.

و لدى إخضاعها لعملية التفتيش والمراقبة ضبط بداخلها على كمية معتبرة من الـلّحوم البيضاء تتمثل في أفخاذ الدجاج منزوعة العظام بوزن إجمالي يقدر بـ 1320 كلغ. بعد الإتصال بالطبيب البيطري التابع للمصالح الفلاحية للولاية، هذا الأخير بعد مراقبته البضاعة قرر حجزها وإتلافها على مستوى محشر الحيوانات لبلدية بجاية كونها مجهولة المصدر ولا تحمل أي تعريفة.

قد تم إنجاز ملف جزائي ضد المخالف وإرساله إلى المصالح المختصة لإستكمال الإجراءات القانونية ضده.

