بجاية: حجز و وضع في المحشر مئات الدراجات النارية

حجزت مصالح الأمن العمومي لأمن ولاية بجاية المئات من الدراجات النارية من مختلف الأحجام والأنواع.

وقد ضبط أصحابها في وضعيات مخالفة لقانون المرور، لعدم حيازتهم لرخص السياقة أو عدم حيازتهم الخوذة الواقية. حيث إتخذت ضدهم الإجراءات القانونية التي تتماشى وطبيعة المخالفات والجنح المرتكبة من بينها الوضع في المحشر.

وفي ذات السياق يواصل أفراد الأمن والشرطة عملياتهم الإستباقية الواسعة التي تهدف للتخفيض والحد من حوادث المرور. والمخالفات المرتكبة من طرف أصحاب الدراجات النارية. وفي هذا الصدد وعلى إثر عمليات شرطية مختلفة وتجدر الإشارة إلى أن هذه العمليات تأتي بالموازاة مع حملات تحسيسية موجهة لسواق الدراجات النارية ومختلف مستعملي الطريق العام. لدعوة السائقين بأهمية التقيد بقواعد السياقة السليمة وتجنب كل السلوكيات السلبية التي من شأنها أن تؤدي إلى وقوع حوادث مرور مميتة. سيما المتسبب فيها أصحاب الدراجات النارية.