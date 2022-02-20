بجاية: حجز 15 قنطارا من اللّحوم البيضاء الفاسدة

تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية من حجز 15 قنطارا من اللّحوم البيضاء “دجاج” غير صالحة للإستهلاك البشري ببلدية واد غير.

كما تعود وقائع القضية، إثر قيام أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بوادي غير، بدورية عبر الإقليم. أين تم توقيف بوسط بلدية وادي غير شاحنة ثلاجة نوع كيا، يقودها شخص يبلغ من العمر 31 سنة، ينحدر من ولاية بجاية.

وبعد تفتيش المركبة، تم العثور على متنها على 15 قنطار دجاج مذبوح غير منزوع الأحشاء غير صالحة للإستهلاك.

وبعد التنسيق مع أعوان قمع الغش لمديرية التجارة وطبيب بيطري تابع للمصالح الفلاحية لولاية بجاية. تبين بأن الدجاج فاسد وغير قابل للإستهلاك.

كما تم إنجاز ملف في القضية وإرساله إلى الجهات القضائية المختصة مع إتلاف السلع المحجوزة.

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