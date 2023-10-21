بجاية: حجز 1500 وحدة من المشروبات الكحولية مموهة برزم التبن بتاسكريوت

تمكن أفراد وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية من حجز كمية من المشروبات الكحولية ببلدية تاسكريوت ولاية بجاية.

تعود وقائع القضية إثر قيام أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتاسكريوت بخدمة شرطة الطريق على مستوى الطريق الوطني رقم 09 الرابط بين ولايتي سطيف و بجاية وبناءً على معلومات واردة مفادها قدوم شاحنة نوع ميتسوبيشي من بلدية سوق الإثنين متجهة نحو بلدية خراطة على متنها مادة التبن من المحتمل وجود سلعة مخبأة ومموهة بداخل الصندوق الخلفي الخاص بها، ليتم توقيف الشاحنة السالفة الذكر على مستوى السد الثابت بتاسكريوت والمقتادة من طرف شخص يبلغ من العمر 28 سنة ينحدر من ولاية باتنة، بعد تفتيشها تم العثور داخل الصندوق الخلفي، على كمية من المشروبات الكحولية تقدر بـ1512 وحدة مغطاة بإحكام برزم من التبن وذالك من أجل التمويه ومغالطة المصالح الأمنية على الفور تم إقتياد السائق والشاحنة إلى مقر الفرقة من أجل مواصلة التحقيق. تم إنجاز ملف في القضية وإرساله إلى الجهات القضائية المختصة مع تسليم المحجوزات إلى مصالح أملاك الدولة بخراطة.