بجاية: حجز 17 قنطار من الدجاج الفاسد

حجزت فرقة الدرك الوطني لواد غير، في ولاية بجاية، 17 قنطارا من الدجاج الفاسد، غير الصالح للاستهلاك البشري.

وقد تنقلت مصالح قمع الغش لمديرية التجارة و ترقية الصادرات لولاية بجاية رفقة طبيب بيطري. لمعاينة الكمية المحجوزة من طرف فرقة الدرك الوطني لواد غير. والمتمثلة في 17 قنطار من الدجاج المذبوح مجهول الهوية والمصدر.

وحسب ذات المصدر، فقد تبين ان هذا الدجاج غير صالح للاستهلاك البشري، وعليه تمت عملية الإتلاف لهذه للكمية المحجوزة.