بجاية: حجز 2896.5 قرص إكستازي و الإطاحة بالمكنيان “دردور” و “عدولة”

تمكنت عناصر الشرطة التابعة لفرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة من الإطاحة بمجرمين يبلغان من العمر 31 و 32 سنة يمتهنان المتاجرة بالمخدرات الصلبة (حبوب الإكستازي).

تفاصيل العملية جاءت بعد إستغلال معلومات واردة إلى الفرقة مفادها حيازة ونقل المشتبه فيه المكنى ” دردور ” المقيم بتازمالت لكمية معتبرة من المخدرات الصلبة قصد ترويجها بمدينة بجاية على إثر هذه المعلومات تم تكثيف الأبحاث والتحريات ليتم تحديد مكان تواجد المشتبه فيه وتوقيفه على مستوى شارع أحمد أوقانة بمدينة بجاية وقد ضبط بحوزته على كمية معتبرة من حبوب الإكستازي تقدر بـ 1087.5 قرص في إطار التحقيق وتحت إشراف السلطات القضائية المختصة وبعد تفتيش مسكن المشتبه فيه تم ضبط وحجز كمية معتبرة من المخدرات الصلبة (الإكستازي) يقدر عددها بـ 1809 قرص، ليصل العدد الإجمالي إلى 2896.5 من حبوب المخدرات الصلبة إستمرارا للتحريات تم تحديد هوية شريكه الممول الرئيسي للمخدرات ويتعلق الأمر بالمكنى ” عدولة ” المقيم بتازمالت الذي تم إيقافه هذا الأخير محل أمر بالقبض صادر من ولاية مجاورة لأجل قضية الإتجار غير المشروع بالمخدرات.وقد أنجز ملف جزائي ضد المشتبه فيهما لأجل قضية حيازة المخدرات الصلبة بطريقة غير مشروعة. قصد عرضها للبيع، التخزين قصد البيع المشاركة مع العود مع تنفيذ أمر بالقبض وتم تقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة أين صدر ضدهما أمر إيداع.